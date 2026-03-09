Lavori nella giornata di mercoledì 11 Marzo ad Ancona | sospensione temporanea del servizio idrico per circa 700 utenze

Mercoledì 11 marzo, dalle 8.30 alle 16.00, Viva Servizi realizzerà un intervento di ammodernamento della rete idrica ad Ancona. La chiusura temporanea del servizio idrico interesserà circa 700 utenze e si inserisce nel quadro del progetto PNRR. Durante le operazioni, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per alcune ore, coinvolgendo specifiche zone della città.

ANCONA - Nella giornata di mercoledì 11 marzo dalle 8.30 alle 16.00 Viva Servizi effettuerà un importante intervento di ammodernamento della rete idrica nell’ambito del progetto PNRR che richiederà la sospensione dell’erogazione per alcune ore. L’interruzione del servizio è necessaria per consentire l’esecuzione dei collegamenti della nuova condotta posata in via G. Bruno alla rete idrica esistente. Le vie coinvolte nell’interruzione sono: Via Flaminia dal civ. 1 al civ. 150, Via Marconi civ. 225, 227 e 233, Piazza Rosselli, Via Berti, Largo Sarnano civ. 9 e civ. 12, Via G. Bruno (lato dispari), dal civ. 71 al civ. 83 per un totale di circa 700 utenze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

