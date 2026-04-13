Aisa collaudi e sospensione temporanea della termovalorizzazione

Nell’ambito delle attività di gestione dei rifiuti, si è deciso di sospendere temporaneamente il funzionamento di due forni di termovalorizzazione. Nei prossimi giorni, questa misura potrebbe causare disagi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, poiché si procederà con collaudi e controlli tecnici. La sospensione riguarda esclusivamente il funzionamento degli impianti per un periodo limitato, senza altri interventi strutturali programmati.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Collaudi e sospensione temporanea della termovalorizzazione. Nei prossimi giorni saranno possibili disagi dovuti alla sospensione del funzionamento dei due forni. In questi giorni sono stati completati i collaudi “a freddo” della nuova linea di recupero energetico dei rifiuti urbani dell’Impianto d i recupero integrale di San Zeno. A breve inizieranno i collaudi finali per i quali è necessaria la sospensione della termovalorizzazione. Per un breve periodo non potrà avvenire il trattamento energetico. Per garantire la continuità della raccolta e del conferimento dei rifiuti urbani il polo tecnologico di San Zeno continuerà a ricevere i rifiuti urbani che, in larga parte, dovranno poi essere trasportati nelle relative discariche, quindi non termodistrutti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aisa, collaudi e sospensione temporanea della termovalorizzazione Leggi anche: Lavori di risagomatura del canale, sospensione temporanea della circolazione Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzioneArezzo, 26 febbraio 2026 – Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza...