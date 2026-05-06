Lavori sul lungomare Trieste | disagi in vista scattano il divieto di sosta e di fermata

Nelle notti del 6, 7 e 8 maggio, sul tratto di via Lungomare Trieste tra il civico 10 e Piazza Cavour saranno in vigore limitazioni alla sosta e alla fermata. Dalle 20 alle 6 del mattino seguente, il divieto sarà attivo con rimozione forzata dei veicoli. La nuova disposizione riguarda tutti i mezzi che si trovano nell’area interessata dai lavori in corso.

Disagi in vista nelle notti del 6, 7 e 8 maggio su via Lungomare Trieste, nel tratto compreso tra il civico 10 e Piazza Cavour: dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo, è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, per consentire i lavori di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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