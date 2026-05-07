Lavori nella galleria Monte Piazzo | chiude la SS 36 verso Sondrio

Lungo la strada Statale 36, all’interno della galleria Monte Piazzo, sono in corso lavori di manutenzione. La prima fase, dedicata alla canna sud, si è conclusa prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Per consentire l’intervento, è stata chiusa temporaneamente la strada statale nella tratta che collega la zona a Sondrio. La chiusura riguarda un tratto della SS 36 in direzione sud.

Sono in corso i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la strada Statale 36, dopo il completamento della prima fase, riguardante la canna sud, avvenuto prima dell’avvio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.La nuova fase del cronoprogramma prevede interventi di rinforzo delle.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Statale 36, nuovi lavori nella galleria Monte Piazzo: chiude un mese la canna in direzione SondrioSono in corso i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36 a lago, dopo il completamento della prima fase, riguardante la... Cantieri nel tunnel Monte Piazzo sulla Statale 36, da lunedì 11 maggio cambia la circolazioneSono partiti i lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36, per interventi di rinforzo delle strutture della canna nord con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Statale 36, nuovi lavori nella galleria Monte Piazzo: chiude un mese la canna in direzione Sondrio; Galleria Monte Piazzo, chiude la canna nord; SS36 galleria Monte Piazzo: lavori Anas in corso, chiusura verso Sondrio dall’11 maggio; Chiusura SS36. Cantieri nel tunnel Monte Piazzo sulla Statale 36, da lunedì 11 maggio cambia la circolazioneSi tratta di interventi di rinforzo delle strutture della canna nord con l’installazione di conci prefabbricati in cemento armato, centine metalliche e ulteriori opere di drenaggio ... ilgiorno.it Statale 36, nuovi lavori nella galleria Monte Piazzo: chiude un mese la canna in direzione SondrioAnas illustra la nuova fase d'intervento nella tratta a lago con la circolazione che verrà deviata, a doppio senso, nella canna sud. Tutte le tempistiche e in cosa consistono le opere ... leccotoday.it STATALE 36 - Nuova fase di lavori nella galleria Monte Piazzo, dall'11 maggio chiusa la canna nord e doppio senso di circolazione nella canna sud https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/ss36-nuova-fase-di-lavori-nella-galleria-monte-piazzo-doppio-s - facebook.com facebook