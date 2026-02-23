Lavori di manutenzione in pieno centro a Salerno | scatta la sospensione idrica

Un intervento di manutenzione in Via Francesco Conforti ha causato la sospensione dell’acqua a Salerno. La mancanza di servizio interessa alcune strade centrali e durerà quattro ore, da giovedì pomeriggio. Le famiglie residenti si trovano a dover pianificare l’approvvigionamento d’acqua, poiché l’intervento mira a sistemare le condotte danneggiate. L’azienda idrica ha comunicato che la sospensione si protrarrà dalle 14 alle 18, coinvolgendo anche le traverse limitrofe.

Disagi in vista per alcune famiglie residenti nel centro di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Francesco Conforti, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 26 febbraio dalle ore 14 alle ore 18, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Francesco Conforti, Via Giovanni Cuomo, Via Fieravecchia e Vicolo San Bonaventura. Salerno Sistemi avverte che" nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Lavori di manutenzione a Fuorni: scatta la sospensione idricaA Fuorni, lunedì 12 gennaio, si effettueranno lavori di manutenzione in Via delle Calabrie (altezza civico 45).

Lavori di manutenzione in via De Martino: scatta la sospensione idricaDalle otto alle dieci di giovedì mattina, l’acqua verrà sospesa in via De Martino a Salerno.

