Nella sala Bianchi è in corso una mostra dedicata a Franco Vaccari, che presenta alcune delle sue opere più significative. L’esposizione intende mettere in luce il ruolo dell’autore nel contesto attuale, caratterizzato dalla diffusione di dispositivi e immagini riproducibili facilmente. L’evento rappresenta anche un momento di confronto pubblico su come si definisca l’autorialità in un’epoca in cui le immagini si producono e circolano senza un controllo diretto.

Un omaggio a Franco Vaccari e alle sue opere, ma anche un’ occasione pubblica per confrontarsi su che cosa significhi davvero autore nell’epoca dei dispositivi, della riproducibilità e delle immagini che circolano e si producono anche senza un controllo diretto di chi le ha avviate. ‘Franco Vaccari. Fotografo e teorico: l’autore fuori dal mito’ è il titolo della lectio magistralis dedicata a uno dei fotografi e artisti concettuali più significativi del secondo Novecento che questo pomeriggio, alle 18, si terrà alla sala conferenze Vanda Bianchi del centro sociale di Castelnuovo Magra. L’incontro, promosso dal Comune e curato dal professor Valerio Dehò, docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha lo scopo di approfondire una ricerca che ha ridefinito il concetto stesso di autore e di opera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’autore fuori dal mito, la fotografia di Vaccari nella sala Bianchi

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Si parla di: L’autore fuori dal mito, la fotografia di Vaccari nella sala Bianchi; Castelnuovo dedica una lectio magistralis all’artista Franco Vaccari.

Castelnuovo dedica una lectio magistralis all’artista Franco VaccariCastelnuovo dedica una lectio magistralis all’artista Franco Vaccari ... msn.com