Zia Lidia Social Club | al Cinema Partenio un viaggio nella grande fotografia d’autore

Zia Lidia Social Club ha organizzato una serata al Cinema Partenio per celebrare due grandi fotografi, Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna, a causa della loro influenza nel mondo dell’immagine. L’evento presenta una selezione di scatti iconici che raccontano storie di uomini e luoghi. Un pubblico di appassionati potrà scoprire le opere di questi artisti attraverso proiezioni e approfondimenti. La serata inizia alle 20.00 e invita gli spettatori a vivere un viaggio visivo.

Il 28 febbraio alle ore 20.00 al Cinema Partenio, lo Zia Lidia Social Club propone un doppio omaggio a due maestri dell'obiettivo: Mimmo Jodice e Ferdinando Scianna. In programma la proiezione di Un ritratto in movimento, omaggio firmato da Mario Martone, un film in cui – come racconta il regista – sono le fotografie a parlare, in un percorso che invita a riflettere sul senso delle immagini in un tempo in cui siamo sommersi da stimoli visivi. Un viaggio dentro l'opera di Jodice che diventa anche meditazione sullo sguardo e sul respiro stesso dell'immagine. Accanto a questo, Il fotografo dell'ombra di Roberto Andò rende omaggio a Scianna, fotografo "raccontatore", capace di intrecciare luce e ombra, memoria e letteratura.