Franco Vaccari ha sempre mescolato le sue conoscenze di fisica con la fotografia digitale, portando avanti un lavoro che mette in discussione il ruolo dell’autore e del processo creativo. La sua ricerca si concentra su come le immagini possano diventare testimoni autonomi, soprattutto quando il pubblico assume un ruolo attivo nel sostituire l’artista. Questa tensione tra tecnologia e manualità caratterizza il suo percorso artistico e teorico.

? Cosa scoprirai Come può un fisico trasformare una macchina fotografica in un testimone autonomo?. Chi ha davvero creato l'immagine quando il pubblico sostituisce l'artista?. Perché la tecnologia digitale oggi conferma le intuizioni di Franco Vaccari?. Cosa accade all'opera d'arte quando l'autore decide di scomparire?.? In Breve Lectio magistralis curata dal professor Valerio Dehò presso il Centro Sociale di Castelnuovo Magra.. Evento programmato per giovedì 7 maggio alle ore 18 nella sala conferenze locale.. L'approfondimento analizza l'opera del fotografo Franco Vaccari (1936–2025) e la sua ricerca concettuale.. L'ingresso alla conferenza è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Franco Vaccari: la sfida dell’autore tra fisica e fotografia digitale

Notizie correlate

Fotografia e società: a Salerno due giorni di incontri con l'autore Franco TurcatiGiovedì 16 e venerdì 17 aprile Salerno ospita un approfondimento strutturato sulla carriera e il linguaggio di Franco Turcati.

Casinò: sfida tra comodità digitale e adrenalina fisicaIl settore del gioco d’azzardo si trova a dover gestire un dualismo netto tra le piattaforme digitali e le sale tradizionali, mettendo a confronto...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Io e Zanardi, i suoi complimenti e la collanina che ci unisce. I ricordi del ciclista Fabianelli.

È morto il fotografo Franco Vaccari. Protagonista delle avanguardie, fece ‘parlare’ le fototessereModena, 12 dicembre 2025 – Il fotografo e artista visivo Franco Vaccari, uno dei più grandi protagonisti delle avanguardie artistiche italiane del secondo Novecento, è morto a Modena all'età di 89 ... ilrestodelcarlino.it

Castelnuovo dedica una lectio magistralis all’artista Franco VaccariCastelnuovo dedica una lectio magistralis all’artista Franco Vaccari ... msn.com