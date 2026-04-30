Una donna single e soddisfatta della propria vita professionale riflette sulla possibilità di aprirsi a nuove conoscenze. Pur sentendosi felice, avverte che potrebbe mancare qualcosa e si chiede se provare a frequentare anche chi non le ha lasciato un'impressione forte potrebbe essere utile. Elena Di Cioccio risponde a questa domanda, esplorando come le emozioni e le scelte personali possano interagire nel percorso di relazioni sentimentali.

Inizio subito parlando della lettera pubblicata la settimana scorsa per due motivi. Il primo è che si è portata dietro un’interessante e cospicua varietà di commenti e questa, diciamo, non è una notizia, considerato il fatto che la stanza rossa di Vanity Fair è bella trafficata di risposte alle storie che vengono pubblicate. Il secondo motivo, ed è il dettaglio che ha destato il nostro interesse, risiede nel fatto che le lettere arrivate sono molto più che semplici opinioni, sfoghi o commenti: sono ulteriori spaccati di vita ben articolati che raccontano, da una parte, esperienze simili a quelle della protagonista e, dall’altra, le risposte dell’altra faccia della medaglia: i figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Sono single e felice del mio lavoro, ma sento che manca qualcosa. Temo di dare l'impressione di non essere avvicinabile agli uomini, dovrei provare a buttarmi anche con chi non mi ha colpito e vedere come va?». Risponde Elena Di Cioccio

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