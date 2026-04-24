Tomori giura amore al Milan | Mi sento milanista difficile togliere la festa Scudetto dalla testa

Da pianetamilan.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Milan ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha dichiarato di sentirsi milanista e ha affermato che è difficile togliersi dalla testa la festa per lo scudetto vinta. Ha parlato del suo rapporto con il club e del desiderio di proseguire la propria esperienza in rossonero, senza fare riferimenti a eventuali future opportunità.

Nella lunga intervista di Fikayo Tomori a 'La Gazzetta dello Sport', il difensore inglese ha dedicato tanto spazio al Milan e ai sentimenti che prova da quasi 6 anni nei confronti di questi colori. Andiamo a vedere alcune dichiarazioni interessanti sul Diavolo, ma non solo: parla anche di Scudetto e rinnovo. "Indosso que­sta maglia quasi da cin­que sta­gioni e mezzo e mi sento mila­ni­sta. Ho vinto lo scu­detto nel 2022 e quel pome­rig­gio di festa in pull­man, in cen­tro a Milano, è dif­fi­cile toglier­melo dalla testa. Quando sono arrivato mi sono sen­tito subito come a casa e non è cam­biato nulla". Rimanendo in tema Scudetto,...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Tomori giura amore al Milan: “Mi sento milanista, difficile togliere la festa Scudetto dalla testa”

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