Tomori giura amore al Milan | Mi sento milanista difficile togliere la festa Scudetto dalla testa
Il difensore del Milan ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha dichiarato di sentirsi milanista e ha affermato che è difficile togliersi dalla testa la festa per lo scudetto vinta. Ha parlato del suo rapporto con il club e del desiderio di proseguire la propria esperienza in rossonero, senza fare riferimenti a eventuali future opportunità.
Nella lunga intervista di Fikayo Tomori a 'La Gazzetta dello Sport', il difensore inglese ha dedicato tanto spazio al Milan e ai sentimenti che prova da quasi 6 anni nei confronti di questi colori. Andiamo a vedere alcune dichiarazioni interessanti sul Diavolo, ma non solo: parla anche di Scudetto e rinnovo. "Indosso questa maglia quasi da cinque stagioni e mezzo e mi sento milanista. Ho vinto lo scudetto nel 2022 e quel pomeriggio di festa in pullman, in centro a Milano, è difficile togliermelo dalla testa. Quando sono arrivato mi sono sentito subito come a casa e non è cambiato nulla". Rimanendo in tema Scudetto,...🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Nella partita di ieri sera un tifoso INTERISTA esulta dopo un rigore fallimentare... dell'Inter!
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