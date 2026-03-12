Inter Atalanta Thuram rientra per la sfida di San Siro? Intanto arrivano novità sulle condizioni di Thuram e Calhanoglu

L’attaccante dell’Inter, Thuram, si è allenato regolarmente e potrebbe essere disponibile per la partita contro l’Atalanta in programma a San Siro. Nel frattempo, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro e Calhanoglu, anche se non ci sono conferme ufficiali sulla loro presenza in campo. La partita rappresenta un momento importante per i nerazzurri in vista del prosieguo del campionato.

Inter News 24 Inter Atalanta, i nerazzurri ritrovano Thuram per la sfida di San Siro. Intanto arrivano aggiornamenti su Lautaro e Calhanoglu. In vista della delicata sfida di dopodomani contro l’Atalanta di Palladino, Cristian Chivu può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’emergenza in attacco sembra parzialmente rientrata grazie al recupero di Marcus Thuram, che ha superato lo stato influenzale e si candida a guidare il reparto offensivo nerazzurro dal primo minuto. Resta invece ancora da attendere per i lungodegenti di lusso. «Il francese, salvo ricadute e colpi di scena, sabato tornerà quindi a guidare l’attacco nerazzurro dal 1’. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta, Thuram rientra per la sfida di San Siro? Intanto arrivano novità sulle condizioni di Thuram e Calhanoglu Articoli correlati Inter, arrivano i rinforzi: Thuram e Dumfries pronti per la Dea. Calhanoglu si fermaIl progetto reazionario, di conservazione dello status quo, è sostenuto da un vantaggio cronologico: l’Inter gioca sabato alle 15 contro l’Atalanta,... Juve, allarme Thuram: il centrocampista è in dubbio per la sfida di San SiroL’infermeria della Juventus torna a popolare i pensieri di Luciano Spalletti a poche ore dal calcio d’inizio del Derby d’Italia. Tutto quello che riguarda Inter Atalanta Temi più discussi: Inter, arrivano i rinforzi: Thuram e Dumfries pronti per la Dea. Calhanoglu si ferma; Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Inter, Thuram out contro il Milan: ecco quando rientra. Infortunati Inter, Thuram rientra per l’Atalanta? Prudenza anche per Bastoni: la gestione di Chivu e dello staff medico per il match di sabatoInfortunati Inter, Thuram rientra per l’Atalanta? Prudenza anche per Bastoni: la gestione di Chivu e dello staff medico per il match di sabato L’Inter di Cristian Chivu si prepara a un’importante sfid ... calcionews24.com CdS – Inter, Chivu ritrova subito Thuram dal 1?. Il dubbio con l’Atalanta è un altroL'aggiornamento sulle possibili scelte dell'allenatore nerazzurro che dipendono anche dallo stato fisico di alcuni giocatori Inter ... fcinter1908.it Napoli, Inter e Juventus Atalanta L'1-6 della Dea contro il Bayern, di fatto, chiude qui l'avventura delle italiane in Champions League. Zero rappresentanti ai quarti di finale, tutte eliminate in anticipo. È una novità No: sarà la quarta volta nelle ultime 6 edizi - facebook.com facebook GdS - #Inter a caccia dell'ottava di fila contro l'Atalanta: non accade dagli anni Sessanta che... x.com