L' attrice siciliana sul palco dei David di Donatello | il trionfo per Gioia mia l’eleganza firmata Armani e un discorso che celebra il cinema e la sua magia senza tempo

All'età di 83 anni, un'attrice siciliana ha ottenuto un riconoscimento importante alla 71ª edizione dei David di Donatello. Sul palco di Cinecittà, ha ricevuto il premio per la sua interpretazione in un film diretto da una regista emergente. Indossando un abito firmato Armani, ha portato sul palco un discorso che ha celebrato il cinema e la sua capacità di emozionare nel tempo. La performance ha coinvolto il pubblico presente.

A 83 anni Aurora Quattrocchi ha catturato tutte le luci di Cinecittà. Il suo trionfo alla 71ª edizione dei David di Donatello, nei panni dell’anziana zia siciliana in Gioia mia, film diretto da Margherita Spampinato, è stato un’emozione unica. Una gioia di tutti vederla sul palco con quella luce e commozione. Un riconoscimento importante che suggella una carriera ricca e intensa tra cinema e teatro. La dimostrazione lampante che il talento non ha età, e anche lo stile. David di Donatello 2026: i look delle star. guarda le foto Aurora Quattrocchi ai David di Donatello, il look è Armani. Oltre al premio, a colpire è stato anche il suo stile sul red carpet.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice siciliana sul palco dei David di Donatello: il trionfo per “Gioia mia”, l’eleganza firmata Armani e un discorso che celebra il cinema e la sua magia senza tempo Notizie correlate David di Donatello: stasera Rai 1 celebra il meglio del cinema? Cosa scoprirai Chi vincerà il David dello Spettatore per il miglior film? Quali nuovi indizi hanno trovato gli inquirenti sul caso Poggi? Come... Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sul premio che la giovane attrice ha ricevuto alla Berlinale. Dopo due David di Donatello, un altro riconoscimento importante Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi; David di Donatello 2026, Sossai conquista il cinema italiano; Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista; David Donatello 2026, attori e film vincitori: l'elenco dei premi. Aurora Quattrocchi vince il David di Donatello come miglior attrice protagonistaAll'attrice palermitana la statuetta per il ruolo in Gioia mia, di Margherita Spampinato, altra siciliana premiata come regista esordiente. Statuette anche alle costumiste Maria Rita Barbera e Gaia ... rainews.it Quattrocchi e Spampinato, due siciliane ai David di DonatelloOrgoglio siciliano e in particolare orgoglio artistico palermitano in scena al premio David di Donatello. A ottantatré anni Aurora Quattrocchi, per tutti Rori, ha conquistato il David di Donatello ... blogsicilia.it La Stampa. . Siparietto sul red carpet dei David di Donatello tra Arisa e Matilda De Angelis. Mentre era in posa per i fotografi presenti, la cantante ha visto da lontano l'attrice ed è corsa a salutarla: "Sei bellissima", le ha urlato, subito ricambiata da De Angelis. " - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com