Tutto quello che c' è da sapere sul premio che la giovane attrice ha ricevuto alla Berlinale Dopo due David di Donatello un altro riconoscimento importante

Tecla Insolia, 22enne attrice italiana, ha ricevuto il premio come European Shooting Star alla Berlinale, un riconoscimento che premia i giovani talenti del cinema europeo. La giovane si è distinta tra dieci candidati, grazie alla sua interpretazione nel film presentato alla manifestazione. Già vincitrice di due David di Donatello, ora si aggiunge un nuovo attestato di stima internazionale.

H a appena 22 anni, ma il nome di Tecla Insolia è già noto nel cinema che conta. La giovane attrice è stata premiata alla Berlinale (in corso fino al prossimo 22 febbraio), tra le dieci Eurpoean Shooting Stars 2026, riconoscimento assegnato ai giovani talenti. Tecla Insolia premiata alla Berlinale. L'ultimo lavoro di Insolia è il doppiaggio di Jumpers -Un salto tra gli animali, cartone firmato Disney che racconta la storia di Mabel, adolescente amante degli animali che riesce a provare una nuova tecnologia per comunicare con loro, entrando addirittura nella loro mente.

