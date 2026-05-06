Stasera su Rai 1 si tiene la cerimonia dei David di Donatello, premi che riconoscono i migliori film italiani dell’anno. Durante l’evento vengono annunciati i vincitori in diverse categorie e viene assegnato anche il premio speciale dello Spettatore al miglior film. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano le indagini sul caso Poggi, raccogliendo nuovi indizi che potrebbero chiarire la dinamica dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Chi vincerà il David dello Spettatore per il miglior film?. Quali nuovi indizi hanno trovato gli inquirenti sul caso Poggi?. Come influenzeranno le chat sequestrate l'indagine di Pavia?. Chi sono i protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori?.? In Breve Gianni Amelio riceve David alla carriera e Bruno Bozzetto premio speciale per l'animazione.. Vittorio Storaro riceve il Premio Speciale Cinecittà David 71 durante la cerimonia.. Rai 2 trasmette la nuova stagione di Mare fuori 6 alle ore 21:20.. Federica Sciarelli su Rai 3 analizza nuovi indizi sul caso Chiara Poggi a Pavia.. Mercoledì 6 maggio 2026, la programmazione televisiva italiana mette al centro l’industria cinematografica con la 71ª edizione dei Premi David di Donatello trasmessa da Rai 1 alle ore 21:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - David di Donatello: stasera Rai 1 celebra il meglio del cinema

Notizie correlate

"Il fotografo dell'ombra": il doc candidato ai David di Donatello di Roberto Andò su Ferdinando Scianna è in prima visione su Rai 3 stasera in tvC’è un uomo di oltre ottant’anni che cammina tra i vicoli di Bagheria con la stessa curiosità irriverente di quando aveva 16 anni e suo padre gli...

Leggi anche: A Bozzetto il David di Donatello. «L’animazione non è più il parente povero del cinema»

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; David di Donatello, la cerimonia e la crisi del cinema italiano; David di Donatello, la Bologna candidata; La vita da grandi di Greta Scarano candidata ai David di Donatello come Migliore regista esordiente.

I premi e gli ospiti dei David di Donatello: l’evento in diretta domani su Rai UnoA condurre la 71? edizione saranno Flavio Insinna e Bianca Balti. Appunatmento domani, 6 maggio, alle 21.30 su Rai Uno ... dire.it

David di Donatello, la Bologna candidataStasera la cerimonia a Cinecittà. Attesa per l’Orto americano. di Pupi Avati, Matilda De Angelis. e la costumista Patzak. ilrestodelcarlino.it

Bruno al Quirinale per il Premio Speciale David di Donatello! Un momento di grande emozione e orgoglio, in attesa della cerimonia di premiazione di domani, mercoledì 6 maggio, in diretta su Rai 1, in prima serata (ore 21:30) dagli studi di Cinecittà. Qui il link - facebook.com facebook

#David di #Donatello, #Mattarella: "Il #Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese". Il 6 maggio le #premiazioni x.com