La Salernitana crolla la voce dei tifosi | Non ne possiamo più nei playoff rischiamo l' uscita anticipata

La squadra salernitana ha subito una sconfitta importante in una partita dei playoff, perdendo 0-1 contro il Benevento su rigore. La prestazione complessiva è stata deludente, con un solo tiro in porta e poche occasioni offensive. I tifosi esprimono sfiducia e preoccupazione per le possibilità di proseguire nella competizione, temendo un'uscita anticipata. La squadra sembra aver perso compattezza e fiducia in questa fase decisiva della stagione.

Dopo la sconfitta nel derby contro il Benevento la terza casalinga della stagione, i supporter granata raccolgono i cocci della gestione societaria e tecnica La Salernitana non c'è. Si è sfaldata, sfilacciata, adesso si accontenta di aver fatto discreta figura (0-1 subito su rigore, con l'aggiunto un solo tiro in porta, su sponda granata), contro il Benevento costruito bene, benissimo. I sanniti hanno rispettato il pronostico: sono stati promossi in serie B cambiando l'allenatore a tempo debito, a mercato aperto, rinforzando ulteriormente la squadra a beneficio del giovane Floro Flores. Il Benevento ad un certo punto non ha dovuto neppure mettere le marce alte: ha vinto “a folle”, in gestione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Esonerare Raffaele e prepararsi ai playoff"Dopo la sconfitta contro il Monopoli, il club granata sta scegliendo il successore dell'allenatore, in atteso di dare poi il benservito al tecnico di... Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Un'altra figuraccia"I fischi di fine gara si sono aggiunti al coro di invito - inequivocabile, chiarissimo - che gli ultras hanno rivolto al patron granata, Iervolino. Salernitana - Crotone 0-0, la reazione dei tifosi a fine gara Temi più discussi: La Salernitan­a crolla a Potenza; Manita del Potenza, crollo Salernitana e terzo posto a rischio; Il Catania avvia al meglio l'era Viali, la Salernitana è crollata, a rischio anche terzo posto; Crollo Salernitana a Potenza. Cosmi: Umiliati. Benevento, per ora niente festa. Figuraccia Salernitana. A Potenza crolla tutto: squadra e illusioniUna Salernitana fragile, confusa, travolta. La disfatta di Potenza non è soltanto una sconfitta pesante nel punteggio, ma la fotografia più nitida di una stagione che rischia di ... tuttosalernitana.com Salernitana, disastro Cosmi: la figuraccia a Potenza scatena i tifosi, dure accuse a Serse e DonnarummaSalernitana travolta 5-2 a Potenza nella 34esima giornata del Girone C di Serie C: terzo posto a rischio e dure critiche a Serse Cosmi e Antonio Donnarumma. sport.virgilio.it Dopo il +8 sulla Salernitana, crollata sotto i colpi del Potenza, il Catania allunga anche sul Cosenza con il medesimo vantaggio in termini di punti in classifica, a seguito della vittoria di Latina e del risultato di 1-1 maturato a Benevento (marcatori Salvemini al - facebook.com facebook Corriere dello Sport: "La Salernitana crolla a Potenza" x.com