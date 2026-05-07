L’Atletico Madrid conferma l’infortunio di Cardoso in vista del Mondiale

L'Atletico Madrid ha confermato che il calciatore è infortunato e non sarà disponibile in vista del Mondiale del 2026. La società ha comunicato ufficialmente la notizia, senza fornire dettagli specifici sull’entità dell'infortunio. La squadra si prepara ora senza uno dei suoi giocatori chiave, mentre le voci sul suo eventuale recupero continuano a circolare nel mondo del calcio.

2026-05-07 19:23:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il centrocampista dell’Atletico Madrid e degli Stati Uniti Johnny Cardoso ha subito una distorsione alla caviglia, a sole cinque settimane dalla Coppa del Mondo 2026 in Nord America. L’infortunio di Cardoso è stato confermato dal club in un comunicato diffuso giovedì. Si legge: “Johnny Cardoso non ha potuto completare la sessione di allenamento giovedì 7 maggio a causa di un trauma alla caviglia destra. “I servizi medici hanno effettuato accertamenti e il referto medico fornito indica che il centrocampista ha riportato una distorsione di grave entità alla caviglia destra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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