Durante la partita contro il Betis, il giocatore del Real Madrid ha subito un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. L’infortunio si è verificato nella serata del 24 aprile, creando preoccupazioni sulla sua disponibilità in vista del prossimo Mondiale. Le condizioni attuali del calciatore sono ancora da valutare, ma l’infortunio rappresenta una possibile minaccia per la sua partecipazione alla competizione internazionale.

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© Calcionews24.com - Infortunio Mbappé, problema muscolare per il giocatore del Real Madrid! Mondiale a rischio? Le ultimissime notizie

Il nuovo infortunio di Mbappé preoccupa i tifosi del Real Madrid e il motivo è strano.

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