Latina punta un coltello in gola alla ex e prova a lanciarla dalla finestra | non accettava che fosse finita

Un uomo di Latina è stato arrestato per aver aggredito la sua ex compagna all’interno della sua abitazione. Secondo quanto accertato, ha tentato di strapparla dalla finestra, puntandole un coltello alla gola e minacciandola. La donna ha riportato lesioni e si è salvata grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno poi portato l’uomo in carcere con l’accusa di maltrattamenti.

È finito in carcere per maltrattamenti un uomo che ha picchiato, minacciato con un coltello e tentato di lanciare dalla finestra la ex, intrufolandosi nella sua abitazione di Latina. Non accettava la fine della loro relazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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