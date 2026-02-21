La corsa del tassista finita in ospedale | coltello alla gola un arresto e una denuncia

Un tassista è finito in ospedale dopo aver subito una minaccia con un coltello alla gola. La scena si è svolta durante una normale corsa, quando il passeggero ha chiesto di entrare in una casa per prelevare soldi. L’uomo ha aggredito il conducente, portandolo a chiamare le forze dell’ordine. La polizia ha arrestato il sospetto e lo ha denunciato per tentato di rapina, mentre il tassista è stato medicato in pronto soccorso.

Sembrava un normale cliente. La corsa fino a destinazione e poi, al momento di pagare, la richiesta al tassista di salire nella casa del conoscente dove lo aveva accompagnato perché non aveva i soldi in contanti. Il tassista lo segue e lì succede l’incredibile. Invece di ricevere il denaro dovuto, il tassista viene aggredito con un coltello, poi la colluttazione che finisce contro una porta a vetri che si rompe mille pezzi. A quel punto il tassista scappa e chiama il 112. Il fatto è accaduto il 12 febbraio, verso le 7.30, a Monza. A intervenire sul posto i carabinieri della Radiomobile del comando di Monza che hanno raggiunto l’abitazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Lite per il pagamento della corsa: tassista aggredito col coltello, sfondata una vetrata nella fugaMonza – Un tassista è stato aggredito con un coltello durante una lite per il pagamento della corsa e, mentre cercava di scappare, è stato inseguito e ha finito per sfondata una vetrata di un condominio.

Monza, litiga col tassista per il pagamento di una corsa e lo aggredisce col coltelloMonza, ieri sera, un uomo ha aggredito con un coltello il tassista con cui aveva avuto uno screzio sul pagamento di una corsa e lo ha ferito alla mano, spingendo il taxi a fermarsi in via Libertà e attirando l’attenzione dei passanti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.