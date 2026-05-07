Latina approvato il Pua | nuovo futuro per i 13 chilometri di costa

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità, durante la seduta di oggi, la proposta di deliberazione numero 522026 relativa al Piano di utilizzazione degli arenili (Pua). La decisione riguarda un’area di circa 13 chilometri di costa, determinando il futuro uso e la gestione delle spiagge della città. La delibera entra in vigore immediatamente, segnando un passo importante per le iniziative di sviluppo e pianificazione della zona costiera.

Latina, 7 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Latina, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione numero 522026 riguardante il Piano di utilizzazione degli arenili ( Pua ). L’atto rappresenta il traguardo finale di un percorso amministrativo rigoroso che dota la città di uno strumento strategico per la gestione e il rilancio dei suoi 13 chilometri di costa. Il nuovo strumento urbanistico, che ha superato con successo la fase di Valutazione ambientale strategica ( Vas ) e recepito le risultanze della Conferenza dei Servizi, definisce un nuovo assetto per il litorale, puntando su accessibilità universale, destagionalizzazione e salvaguardia dell’ecosistema dunale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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