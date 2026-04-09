Niente bagni lungo sette chilometri di costa da Larderia a San Raineri il mare è inquinato

Nella zona che si estende da Larderia a San Raineri, sette chilometri di costa sono stati dichiarati inquinati. Il commissario straordinario ha ordinato il divieto di balneazione in alcuni tratti di mare e di spiaggia del territorio comunale di Messina. Questa decisione riguarda le aree dove sono stati riscontrati problemi di qualità dell’acqua e di inquinamento. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.