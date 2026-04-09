Niente bagni lungo sette chilometri di costa da Larderia a San Raineri il mare è inquinato
Nella zona che si estende da Larderia a San Raineri, sette chilometri di costa sono stati dichiarati inquinati. Il commissario straordinario ha ordinato il divieto di balneazione in alcuni tratti di mare e di spiaggia del territorio comunale di Messina. Questa decisione riguarda le aree dove sono stati riscontrati problemi di qualità dell’acqua e di inquinamento. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.
Il commissario straordinario Piero Mattei ha disposto il divieto di balneazione in specifici tratti di mare e di costa del territorio comunale di Messina. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure di tutela igienico-sanitaria della salute pubblica e dei bagnanti, sulla base delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Allerta mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna, a Bologna peggiora da giovedìPer mercoledì 18 febbraio previsti livelli del mare elevati sul litorale, soprattutto nel tratto centro-settentrionale.
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