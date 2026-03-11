Il Festival Sentieri 2026 si svolgerà dall’15 al 22 marzo e coinvolgerà le aree di Tigullio e Paradiso. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici dei Sentieri, durerà otto giorni e presenterà un programma di iniziative lungo i percorsi delle due regioni. La manifestazione prevede attività e escursioni che si svolgeranno in diverse località del territorio.

L’Associazione Amici dei Sentieri ha fissato il calendario per l’edizione 2026 del Festival dei Sentieri, un appuntamento che si snoderà dal 15 al 22 marzo lungo i golfi Tigullio e Paradiso. L’iniziativa propone un programma denso di escursioni, laboratori e incontri volti a valorizzare il patrimonio montano della costa ligure. Si tratta di un evento aperto a tutti, pensato cerca spazi lontani dalla folla urbana. La programmazione inizia domenica 15 marzo con tre incontri distribuiti tra Portofino, Chiavari e Camogli. A partire da lunedì 16 marzo, le attività si espandono includendo camminate nel verde e visite ai centri storici ricchi di negozi e dehors. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festival Sentieri 2026: 8 giorni tra Tigullio e Paradiso

