L’associazione non si ferma mai Stage per i medici e aiuto ai familiari

L’associazione è attiva con diverse iniziative che coinvolgono sia i medici in stage di formazione sia il supporto ai familiari di persone assistite. Recentemente, ha organizzato attività di formazione per i professionisti del settore sanitario e ha fornito assistenza diretta alle famiglie che si occupano di persone con bisogni speciali. La data del 11 dicembre 2023 segna anche il quindicesimo compleanno di una giovane coinvolta nelle attività dell'organizzazione.

"Ciao, sono Marta. L’11 dicembre 2023 ho compiuto 15 anni, ma il mio è stato un compleanno diverso dal solito. Il mese prima, nella notte del 10 novembre, un’emorragia cerebrale dovuta a un tumore maligno, che non sapevo di avere, ha reso necessario il mio ricovero nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Gerardo". Si apre così il sito dell’associazione Marta Roncoroni ETS, fondato dai genitori Giovanni Roncoroni e Sara Tassetto, che supporta chi è colpito da danno cerebrale acuto e i familiari, sostenendo la formazione medica e infermieristica in ambito neurorianimatorio, prevalentemente pediatrico. Oltre ai genitori ne fanno parte quattro medici rianimatori del San Gerardo che hanno curato Marta e un infermiere del reparto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’associazione non si ferma mai. Stage per i medici e aiuto ai familiari Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026 | All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions Notizie correlate «L'associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della nuova vittima del lavoro ad Arezzo»Arezzo, 24 aprile 2026 – "L' associazione Il Corsaro è vicina ai familiari della nuova vittima del lavoro ad Arezzo. Leggi anche: "Grazie per aiuto e cure ai medici e agli infermieri" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito, arriva Into the park 2026; Primo maggio barese 2026: tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno; Stage di karate con il campione olimpico Luigi Busà a Massa Marittima: iscrizioni aperte; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi. L'associazione San Pio da Pietrelcina inventa lo stage per trovare subito lavoroAvviato l’8 settembre scorso, il progetto dello Stage formativo post-esame di Stato promosso dall’Associazione di Volontariato San Pio da Pietrelcina Onlus della comunità interparrocchiale di ... perugiatoday.it ON STAGE • OPEN MIC Venerdì 15 maggio • Ore 22:00 Tambourine - Seregno, via Tenca 16 Ultimo appuntamento della stagione con il nostro format Open Mic, nato per dare spazio ad artisti emergenti (e non) che vogliono salire su un palco vero. - facebook.com facebook