Grazie per aiuto e cure ai medici e agli infermieri

Oltre alle segnalazioni di disservizi e alle denunce di malasanità, ci sono anche occasioni di riconoscimento per il lavoro dei professionisti sanitari. In diverse occasioni, pazienti e familiari esprimono gratitudine per le cure e l’assistenza ricevute da medici e infermieri. Questi messaggi di ringraziamento vengono condivisi come testimonianze di apprezzamento nei confronti di chi si prende cura della salute pubblica ogni giorno.

Non solo segnalazioni di disservizi o denunce di malasanità. Ci sono anche storie che meritano spazio per dire grazie. Parole di gratitudine che arrivano dal cuore, dedicate a chi ogni giorno lavora nella sanità pubblica, a medici, infermieri e operatori sanitari del territorio. S.C., di Montopoli in Val d’Arno, tiene a condividere il percorso affrontato all’ ospedale San Giuseppe di Empoli dopo un intervento chirurgico importante: "All’indomani delle mie dimissioni, avvenute il 31 marzo al San Giuseppe - racconta il nostro lettore - a seguito di un intervento di emicolectomia destra robotica assistita, desidero raccontare l’esperienza del ricovero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Grazie per aiuto e cure ai medici e agli infermieri" Antonietta Meo: The Purity of an Unshakable Faith in Childhood Notizie correlate Infermieri come medici di base? Una ricerca rivela che non c’è differenza su esiti e qualità delle cureMentre in Italia si discute dell’estensione delle competenze infermieristiche, inclusa la possibilità di prescrivere alcuni farmaci o presidi... Che bella parata Nicolò: "Paura, ma il peggio è passato. Grazie a medici e infermieri"Il giovane Nicolò portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, 14 anni compiuti a settembre, è ancora in rianimazione al Bufalini di Cesena, ma in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grazie per aiuto e cure ai medici e agli infermieri; La favola della Versilia all'istituto Checchi di Fucecchio; L’ultimo abbraccio a Flavio: Grazie per il tuo aiuto; Oltre duemila utenti per i Punti Digitale Facile. Nuova apertura per lo sportello all’Urp. L’ultimo abbraccio a Flavio: Grazie per il tuo aiutoIl paese si è fermato per rendere omaggio a un giovane che, pur lontano, si è sempre impegnato per la comunità ... msn.com Escursionista precipita per 20 metri sul sentiero Rilke: i soccorritori trovano la 31enne grazie alle grida d'aiuto. È graveDUINO AURISINA - Escursionista scivola lungo il sentiero Rilke e cade per venti metri: è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, a Duino Aurisina, in provincia di Trieste. I soccorsi ... ilmattino.it Scusate qualcuno ha fatto domanda al CSI Grazie - facebook.com facebook 3 punti in casa Sempre insieme ! Fino alla fine Grazie per il vostro supporto #JB13 #ForzaJuve x.com