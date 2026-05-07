L' assalto barese al Parlamento | Emiliano Lacarra e i nomi che nessuno si aspetta E nel centrodestra
A Bari, si è verificato un assalto al Parlamento che ha coinvolto diverse figure politiche, tra cui Emiliano e Lacarra, i cui nomi sono stati menzionati nel contesto. In questo scenario, il centrodestra sta riconsiderando le proprie strategie, lasciando da parte l’ipotesi di elezioni anticipate, che era emersa subito dopo il referendum di marzo. Ora, i partiti si concentrano sulla preparazione delle liste elettorali in vista delle prossime consultazioni.
Tramontata, per il momento, l’ipotesi di elezioni anticipate che aveva preso a circolare all’indomani dell’esito del referendum di marzo, i partiti cominciano a ragionare sulla composizione delle liste. Un dibattito ancora lungo, destinato ad arricchirsi di nuovi nomi e variabili oggi difficili.🔗 Leggi su Baritoday.it
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