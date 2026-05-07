Il cantante Sal Da Vinci ha annunciato il suo addio, definendolo una scelta dolorosa ma necessaria. La decisione è stata comunicata senza drammi, ma ha comunque suscitato reazioni di sorpresa tra i fan e gli addetti ai lavori. La notizia si diffonde mentre si attendono eventuali motivazioni ufficiali o progetti futuri. La decisione arriva in un momento di transizione per l’artista, senza ulteriori dettagli pubblici sulle ragioni che l’hanno portato a questa scelta.

Certe decisioni arrivano in punta di piedi, ma fanno rumore come una porta che si chiude. Un addio annunciato senza drammi, eppure capace di lasciare nell’aria quella sensazione di vuoto tipica delle storie che sembravano destinate a durare ancora. Non c’è una lite, non c’è una frattura da prima pagina. C’è, piuttosto, quel tipo di bivio che in carriera arriva quando tutto accelera insieme: opportunità, richieste, scadenze, palchi. E improvvisamente il tempo non basta più. Dopo Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha visto la sua musica riprendersi la scena con una forza quasi travolgente. Ed è da lì che nasce la scelta: salutare la tv e lasciare il programma che lo aveva reso una presenza familiare, settimana dopo settimana.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lascio”. Sal Da Vinci annuncia l’addio: scelta dolorosa ma obbligata. Cosa succede

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