Qualcuno ha depositato domanda di registrazione di Per sempre sì come marchio ma non è stato Sal Da Vinci | cosa succede ora

Qualcuno ha presentato domanda di registrazione del marchio “Per sempre sì”, ma non si tratta di Sal Da Vinci. La questione riguarda chi ha depositato la richiesta e le conseguenze legali che potrebbero derivarne. Nel frattempo, il cantante continua a essere al centro dell’attenzione dopo la vittoria a Sanremo e il successo della canzone, mentre sui social si susseguono commenti contrastanti e critiche.

Sul sito dal sito del Ministero del Made in Italy: "Per la precisone la richiesta è per la classificazione Nizza, per i gioielli" Sal Da Vinci continua ad occupare la scena mediatica. La sua vittoria a Sanremo con “Per sempre sì” ha fatto impazzire milioni di italiani, con tanto di balletto virale sui social, ma ha anche generato critiche molto dure, come nel caso del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Il gesto con cui indica un anello sul finale della sua canzone ha creato l’ennesimo caso, un anello creato sulla scia del successo era apparso sulla pagina Instagram “Per Sempre Sì Shop” ma il cantante napoletano sui social aveva precisato che si non si trattava di merchandising ufficiale: “Attenzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

