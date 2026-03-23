Referendum il dato definitivo a Marciano della Chiana

I seggi hanno chiuso alle 15. L'affluenza, anche nell'Aretino, è stata molto più alta delle aspettative. Il quesito era il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?". Rispondendo sì la riforma verrà approvata e, ovviamente, siglando no respinta. A Marciano della Chiana ha vinto il ‘Sì’ con il 52,27% contro il 47,73% del 'No'. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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