L’Unione Montana del Catria e Nerone ha inviato una richiesta a FlixBus Italia Srl riguardo al servizio di collegamento tra Urbino e Roma. Il presidente dell’ente ha dichiarato che l’arrivo di FlixBus è positivo, ma ha sottolineato la necessità di creare più fermate nei paesi lungo la tratta. La richiesta mira a migliorare le possibilità di sosta e di accesso al servizio di trasporto per le comunità locali.

L’Unione Montana del Catria e Nerone con dichiarazione del suo presidente Alessandro Piccini in merito al servizio dell’azienda FlixBus Italia Srl atto a coprire la tratta Urbino-Roma ha avanzato alla stessa ditta una richiesta. "L’istituzione del un nuovo servizio dell’azienda FlixBus Italia Srl atto a coprire la tratta Urbino-Roma, sia esso di iniziativa pubblica o privata- spiega il presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alessandro Piccini – è sempre apprezzabile in quanto porta vantaggio alle comunità locali e crea valore aggiunto alla residenzialità e alla fruibilità dei nostri territori. Abbiamo appreso dalla stampa – precisa Piccini – di questo servizio che sarà operativo dal 18 giugno e che attraversa il nostro territorio con fermate intermedie previste solo a Città di Castello e Perugia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’arrivo di FlixBus è positivo, si creino però più fermate nei paesi"

HO ATTRAVERSATO L’ITALIA IN FLIXBUS PER 17,47€ : AFFARE O FOLLIA

Notizie correlate

Donadoni guarda al lato positivo. "Bella reazione, sono soddisfatto. Peccato però le ingenuità sui gol»Al termine del match mister Roberto Donadoni preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno.

Bei e Cdp rinnovano l’alleanza: più investimenti strategici in Italia e nei Paesi partnerUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L’arrivo di FlixBus è positivo, si creino però più fermate nei paesi; FlixBus sbarca in Sardegna: grande attesa per l'annuncio, come funziona il servizio; Giacomo Rossi (Civici Marche): richiesta a Flixbus un’ulteriore fermata ad Apecchio. Importante per raccogliere il nostro entroterra senza ritardi di percorrenza; FlixBus inaugura le prime tratte internazionali con la provincia di Teramo.

L’arrivo di FlixBus è positivo, si creino però più fermate nei paesiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

FlixBus sbarca in Sardegna?S’Ìsula festat Sa Die de sa Sardigna – Mùsica, identidade e diàlogu intre culturas insulares in Sardigna pro dare forma a unu contu contemporàneu globale. Oe, pro Sa Die de Sa Sardigna, sa die istitui ... linkoristano.it

Ho inviato una richiesta a FLIXBUS per aggiungere un'ulteriore fermata ad Apecchio, nella nuova tratta Urbino–Roma Fiumicino, che partirà dal 18 giugno. Questa fermata sarebbe importante per raccogliere il nostro Entroterra, senza ritardi di percorrenza - facebook.com facebook