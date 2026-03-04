Donadoni guarda al lato positivo Bella reazione sono soddisfatto Peccato però le ingenuità sui gol

Al termine della partita, l’allenatore dei colori locali esprime soddisfazione per la reazione dei giocatori, sottolineando come abbiano recuperato dopo essere stati sotto nel punteggio. Tuttavia, evidenzia anche alcune ingenuità che hanno portato ai gol subiti. Donadoni commenta la performance complessiva dei suoi, senza approfondire le cause delle difficoltà riscontrate.

Al termine del match mister Roberto Donadoni preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. "Sono abbastanza soddisfatto perché mi è piaciuta la reazione dei ragazzi – dice il tecnico aquilotto – Quando vai sotto recuperare il risultato non è sempre facile. Per come siamo partiti nei primi 20-25 minuti avremmo dovuto fare qualcosa in più ed essere più incisivi. Poi abbiamo preso gol alla prima situazione ed inevitabilmente siamo andati in affanno. Il secondo gol è arrivato in maniera ingenua, ma abbiamo risposto nella maniera giusta. Dal punto di vista del gioco e nella capacità di mettere in difficoltà gli avversari siamo stati bravi, ma dobbiamo insistere nel mettere costante pressione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

