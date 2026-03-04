Bei e Cdp rinnovano l’alleanza | più investimenti strategici in Italia e nei Paesi partner

La Bei e Cassa Depositi e Prestiti hanno annunciato il rinnovo della loro alleanza, con l’obiettivo di incrementare gli investimenti strategici in Italia e nei Paesi partner. Il gruppo Bei e Cdp continueranno a collaborare per supportare progetti di crescita sostenibile e migliorare la competitività, estendendo il loro impegno oltre i confini dell’Unione europea.

Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Il Gruppo BEI e Cassa Depositi e Prestiti rafforzano la loro alleanza per sostenere investimenti strategici, crescita sostenibile e competitività, in Italia e oltre i confini dell’Unione europea. È stato firmato a Lussemburgo, il 3 marzo 2026, un nuovo Memorandum of Understanding che amplia il perimetro della cooperazione tra le due istituzioni. L’intesa è stata sottoscritta dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti, che riunisce la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, e da Cassa Depositi e Prestiti, Istituto nazionale di promozione italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership: investimenti e crescita sostenibile in Italia e all’esteroLussemburgo, 3 marzo 2026 – Firmato un nuovo ‘Memorandum of Undestanding’ per accelerare gli investimenti strategici in tutta Italia e nei Paesi...

Zes, Marrone (Confapi): “Ora più investimenti strategici”Tempo di lettura: 2 minuti“La ZES Unica 2025 rappresenta un’evoluzione importante delle politiche di incentivo agli investimenti nel Mezzogiorno e i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bei e Cdp rinnovano l'alleanza più...

Temi più discussi: Bei e Cdp rafforzano partnership per promuovere investimenti; Bei e Cdp, accordo per l’Italia Paesi in via di sviluppo; Gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership: investimenti e crescita sostenibile in Italia e all’estero; Bei e Cdp rafforzano la partnership per investimenti strategici in Italia e all’estero.

Bei e Cdp rafforzano partnership per promuovere investimenti(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership per promuovere investimenti e crescita sostenibile in Italia e all'estero. notizie.tiscali.it

Gruppo Bei e Cdp rafforzano la partnership: investimenti e crescita sostenibile in Italia e all’esteroFirmato il ‘Memorandum of Undestanding’. Focus su infrastrutture, Pmi, iniziative per il clima e resilienza economica. L’accordo amplia l’azione anche al di fuori dell’Unione europea ... quotidiano.net

Grazie per tutti i bei messaggi e il sostegno che state dando al film di Toni che ha dedicato a me e per cui ieri gli e’ stato assegnato il Nastro D’argento Premio Special facebook

Stamattina in Lussemburgo ho avuto un bilaterale con @NadiaCalvino, presidente della @EIB La collaborazione tra @EU_Commission e BEI rappresenta un tassello strategico per mobilitare risorse e per realizzare opportunità per cittadini e imprese. x.com