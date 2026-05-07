L'arbitro Pinheiro nelle bufera dopo Bayern-PSG | dal Portogallo i tedeschi erano stati avvisati due giorni prima

L’arbitro che ha diretto la partita tra Bayern e PSG è stato al centro di polemiche dopo le decisioni prese durante il match, contestate dalla squadra tedesca. Due giorni prima dell’incontro, in Portogallo, era stata inviata una comunicazione alla squadra di allenatore tedesco, riguardo a possibili situazioni di riferimento. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e ha portato a discussioni sulle decisioni arbitrali.

L'arbitro di Bayern-PSG è finito al centro della bufera dopo l'arbitraggio contestato dai tedeschi. In Portogallo avevano già messo in guardia la squadra di Kompany due giorni prima.🔗 Leggi su Fanpage.it

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