Guardiola spiega perché non ha visto PSG-Bayern | C'erano giocatori di m…a

Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato di non aver seguito la partita tra PSG e Bayern perché alcuni giocatori della sua squadra erano indisponibili. Ha aggiunto che, in ogni caso, preferisce concentrarsi sul proprio team e sui prossimi impegni, senza dedicare troppo tempo agli incontri di altri club. La risposta ha suscitato qualche sorriso tra i presenti, ma ha chiarito la sua posizione rispetto alla visione delle partite di altri campionati.

Pep Guardiola ha fatto ridere tutta la sala stampa quando ha risposto alla domanda sul perché avesse preferito andare in tribuna a vedere una partita di serie inferiori inglesi, Stockport County-Port Vale, piuttosto che assistere alla meravigliosa semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, finita 5-4.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Luis Enrique e la divertita domanda a Kompany dopo il 5-4 in PSG-Bayern: “L’hai visto anche tu?”Luis Enrique è rimasto sorpreso dello spettacolo espresso in campo tra PSG e Bayern Monaco (5-4) in semifinale di andata di Champions League: "Non ho... Il PSG entra 10 minuti dopo il Bayern per il riscaldamento e Capello spiega il perché: “Fanno finta”Insolito pre-partita in PSG-Bayern Monaco: i parigini in campo in ritardo per un riscaldamento blando prima della semifinale di Champions. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guardiola, scenario Azzurro: Pep ama l'Italia, la Nazionale è una scommessa che lo attrae; Panchina Italia, il punto sulla suggestione Guardiola; Volevo ucciderlo: Guardiola spiega il vivace scambio con Reinjders dopo la vittoria in FA Cup; Gianni Rivera: Guardiola sulla panchina dell’Italia? No, per favore. Non è italiano. Guardiola spiega perché il City vince sempre a fine stagione: È il sole, non sto scherzandoLa Premier League sembrava essere nelle mani dell'Arsenal ma la sconfitta contro il Bournemouth ha aperto uno spiraglio al Manchester City, secondo a -6 ma con una partita da recuperare. Lo scontro ... fanpage.it Italia, Guardiola ct la suggestione che affascina: perchè non sarebbe fantacalcio, lo scenarioLa Nazionale italiana potrebbe portare Pep Guardiola in panchina, ma c'è il nodo dell'ingaggio. Gli endorsement di Bonucci e Adani e tutti i motivi per sognare ... sport.virgilio.it I Rondos Spagnoli: Analisi metodologica dei Rondos di Guardiola, Simeone e Garrido Acquista ora: https://www.allenaremania.com/product/i-rondos-spagnoli-analisi-concettuale-e-metodologica-dei-rondos-di-guardiola-simeone-e-garrido/ In esclusiva per i n - facebook.com facebook