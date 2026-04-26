Castelgoffredo | 2,5 milioni per far rinascere l’ex teatro Smeraldo

Il Comune di Castelgoffredo ha approvato un progetto da 2,5 milioni di euro volto alla riqualificazione energetica dell'ex teatro Smeraldo. La somma sarà destinata ai lavori di ristrutturazione e miglioramento dell'edificio, che si trova nel centro storico del paese. L'intervento mira a riqualificare gli spazi, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e funzionali alle future attività culturali e sociali.

? Cosa sapere Castelgoffredo approva piano da 2,5 milioni per la riqualificazione energetica dell'ex teatro Smeraldo.. I fondi esterni mirano a coprire 1,75 milioni per avviare i lavori a settembre.. A Castelgoffredo, l’amministrazione comunale ha dato il via libera al piano per la riqualificazione energetica dell’ex teatro Smeraldo, puntando a un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro attraverso una strategia di finanziamenti pubblici. L’obiettivo è trasformare l’edificio in una struttura nZEB, ovvero un edificio a energia quasi zero, garantendo efficienza massima nonostante i vincoli che gravano sulla costruzione. Per coprire le spese, l’ente punta a ottenere fino a due terzi della cifra totale tramite contributi esterni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelgoffredo: 2,5 milioni per far rinascere l’ex teatro Smeraldo Notizie correlate “Cuor di Smeraldo” in scena al Teatro LaboratorioScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 15 marzo ore... Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli: “Dalle ceneri si può rinascere”Un messaggio di solidarietà e vicinanza arriva dal Teatro La Fenice di Venezia al Teatro Sannazaro, colpito dal recente rogo che ha scosso il cuore...