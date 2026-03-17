Mazzei e il soggiorno a Lucca Al Museo della Zecca stasera lo speciale docufilm

Stasera al Museo della Zecca di Lucca verrà proiettato uno speciale docufilm dedicato a Mazzei. La proiezione si inserisce nelle celebrazioni del decimo anniversario di Mazzeiweek.it, un evento che ricorda Filippo Mazzei, nato a Poggio a Caiano nel 1730 e morto a Pisa nel 1816. La visita di Mazzei a Lucca, tra il 1792 e il 1816, è uno dei momenti centrali di questa iniziativa.

In occasione del X anno della nascita del Mazzeiweek.it, la settimana della celebrazione della morte di Filippo Mazzei (Poggio a Caiano 1730 - Pisa 1816) una tappa anche a Lucca, tra le città dove Mazzei vissi per alcuni periodi tra il 1792 e 1816. Nella sala conferenza del Museo della Zecca alla Casermetta San Donato in piazzale Verdi stasera alle 21, grazia alla disponibilità del presidente dell’importante istituzione lucchese Alessandro Colombini, dopo il saluto del Presidente del Museo della Zecca, del Presidente del Circolo Mazzei, Massimo Balzi e del sindaco Mario Pardini, il Circolo Culturale Filippo Mazzei propone il docufilm “Filippo Mazzei un cittadino del mondo” realizzato dal regista Massimo Beccattini nel 1987 e rivisitato nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mazzei e il soggiorno a Lucca. Al Museo della Zecca stasera lo speciale docufilm Articoli correlati "Il rotolo della sorte: colori e parole dal libro di Ester", la visita speciale a tema Purim al Museo della Padova EbraicaDomenica 15 marzo, alle ore 11 e alle ore 16, ti aspettiamo al Museo per una visita speciale dedicata a Purim, uno degli appuntamenti più... La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna torna stasera (9 gennaio) in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioniLa Ruota dei Campioni di Gerry Scotti torna con il primo appuntamento del 2026 in prima serata su Canale 5. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Museo della Zecca Argomenti discussi: Mazzei e il soggiorno a Lucca. Al Museo della Zecca stasera lo speciale docufilm. Mazzei e il soggiorno a Lucca. Al Museo della Zecca stasera lo speciale docufilmIn occasione del X anno della nascita del Mazzeiweek.it, la settimana della celebrazione della morte di Filippo Mazzei (Poggio a Caiano 1730 - Pisa 1816) una tappa anche a Lucca, tra le città dove ... lanazione.it Arte e benessere: il museo dell’antica Zecca si fa esperienza con l’associazione CantierenoveArte, condivisione e tempo lento al centro dell’evento promosso dal Sistema museale della Provincia di Lucca ... luccaindiretta.it