Taratata stasera 10 marzo | l’appuntamento speciale con Bonolis

Stasera, 10 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda uno speciale di ‘Taratata’ intitolato ‘Taratata – Tutto in una notte’. L’evento ripercorre i momenti più significativi delle due puntate dello show trasmesse a febbraio. La trasmissione presenta un riepilogo di spettacoli e performance che hanno caratterizzato le serate precedenti. L’appuntamento è previsto per questa sera, con una programmazione dedicata a questo evento speciale.

(Adnkronos) – Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. A riproporre questo viaggio musicale è ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico attraverso le esibizioni più emozionanti, i duetti più sorprendenti e i momenti più coinvolgenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo. Sul palco tutti insieme: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Edoardo Leo e Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata(Adnkronos) – ‘Taratata’ torna in tv con due serate evento in prima serata su Canale 5. Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraioA poche settimane da Sanremo, Canale 5 punta sulla grande musica: Taratata torna con Paolo Bonolis e una prima puntata evento tra ospiti d'eccezione,... Altri aggiornamenti su Taratata stasera 10 marzo... Temi più discussi: Taratata con Paolo Bonolis, l'appuntamento speciale oggi 10 marzo su Canale 5; Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis; ‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini; Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis(Adnkronos) – Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più ... ilnapolionline.com Taratata – Tutto in una notte, martedì 10 marzo su Canale 5: Paolo Bonolis riunisce il meglio delle due serate eventoTaratata – Tutto in una notte martedì 10 marzo su Canale 5: Paolo Bonolis con Annalisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali ed Emma. Il meglio delle serate di Bergamo. lifestyleblog.it Martedì 10 marzo in prima serata su #canale5 torna “Taratata - Tutto in una Notte”. Speciale che riunisce momenti, emozioni e grandi gioie che solo la musica può trasmettere ed ha trasmesso con successo nelle due serate evento di febbraio condotte da Paol - facebook.com facebook Il ritorno di cui avevamo bisogno: #Taratata - Tutto in una notte Martedì 10 marzo, in prima serata su #Canale5, rivivremo le canzoni e i duetti più belli della musica italiana. Ci sarete, vero x.com