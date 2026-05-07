L' appello del Pd al sindaco | Ordinanza Cenerentola da rivedere così gli esercenti non ce la faranno

Il Partito Democratico ha chiesto al sindaco di convocare gli esercenti delle aree di piazza Muzii e Pescara Vecchia per discutere delle ordinanze in vigore. Secondo i rappresentanti del partito, le attuali restrizioni sarebbero troppo severe e rischiano di mettere in difficoltà le attività commerciali locali. L’appello mira a trovare una soluzione condivisa e a rivedere le misure adottate dal primo cittadino.

«Crediamo sia giunto il momento che il sindaco Masci convochi gli esercenti di piazza Muzii e Pescara Vecchia e inizi una revisione delle ordinanze che portano la sua firma. É del tutto evidente che le regole vanno rispettate, ma a nostro giudizio anche il sindaco ha il dovere di imporre regole.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Castigliego (Pd) sull'ordinanza Cenerentola sospesa: "Avevamo ragione noi, la città non può restare spenta" Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoTempo di lettura: 3 minutiLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino (M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza... Altri aggiornamenti L'appello del Pd al sindaco: Ordinanza Cenerentola da rivedere, così gli esercenti non ce la farannoI consiglieri comunali democratici lanciano un appello al sindaco Carlo Masci per la movida di Pescara Vecchia e di piazza Muzii ... ilpescara.it Nuova Ordinanza Cenerentola a Pescara VecchiaCon 19 voti favorevoli da parte dei consiglieri di maggioranza, è stato approvato il piano di risanamento acustico per Pescara Vecchia, centro storico della città. Il piano, che prende piede a seguito ... rainews.it