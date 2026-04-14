Castigliego Pd sull' ordinanza Cenerentola sospesa | Avevamo ragione noi la città non può restare spenta

Il Tar ha sospeso l’ordinanza denominata “cenerentola”, una decisione che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici locali. Un esponente del Partito Democratico ha affermato che questa scelta dimostra che le previsioni fatte erano corrette e ha sottolineato come la città non possa rimanere ferma. Ha anche invitato l’amministrazione comunale a riconsiderare provvedimenti che, a suo avviso, danneggiano gli esercenti e limitano la possibilità di vivere la città.