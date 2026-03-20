Gianluca Grosso, allenatore del settore giovanile della Juventus, ha commentato i suoi anni passati nel club sia come giocatore che come tecnico, descrivendoli come anni molto belli. Ha parlato della società come di un ambiente di altissimo livello e ha affrontato il discorso sulla prossima partita contro il Sassuolo, evidenziando le sfide della trasferta e le difficoltà incontrate durante la settimana.

Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo ha analizzato la delicata trasferta per i neroverdi e si è soffermato anche sulle difficoltà avute in settimana. Conferenza stampa di vigilia per Fabio Grosso. Il tecnico del Sassuolo ha presentato la delicata trasferta in casa della Juve soffermandosi anche sulle difficoltà della settimana. GIOCATORI OUT PER PERTOSSE – «Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: «In bianconero anni bellissimi sia da giocatore che da allenatore nel settore giovanile. Parliamo di una società di primissimo livello. Sulla partita di domani…»

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