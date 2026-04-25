Conferenza stampa Grosso pre Fiorentina Sassuolo | Non sarà semplice Berardi è ancora out
Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Sassuolo, il tecnico neroverde ha parlato della sfida in programma, sottolineando le difficoltà attese e l'assenza di un giocatore chiave ancora fuori dal campo. Nel corso della conferenza stampa, sono stati toccati vari aspetti legati alla condizione della squadra e alle strategie per affrontare l’impegno. La partita si disputerà nella 34ª giornata del campionato di Serie A 202526.
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L'incastro per le panchine è già apparecchiato tra Fiorentina e Sassuolo. Tutti i personaggi coinvolti - facebook.com facebook
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