Noa Lang potrebbe lasciare il Galatasaray e tornare al Napoli. La squadra turca ha già deciso di non esercitare l’opzione di riscatto prevista nel suo contratto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non ci sono indicazioni di cambiamenti imminenti. La situazione riguarda principalmente le trattative tra le due società, senza coinvolgimenti di altri soggetti.

Tra il Napoli e il Galatasaray potrebbe esserci una distanza quasi abissale sul riscatto di Noa Lang. I turchi potrebbero rilanciare, ma la cifra sicuramente distante da quella concordata a gennaio. Il giocatore olandese aveva iniziato bene, ma il suo rendimento è calato. L’ex PSV, molto probabilmente, farà ritorno in Italia. Lang e il crollo dopo Liverpool: il Galatasaray riduce le pretese. L’infortunio alla mano subito contro il Liverpool ha cambiato completamente le valutazioni del Galatasaray su Noa Lang, almeno in parte. Dopo sei mesi in prestito oneroso da 2 milioni, il club turco ha deciso di non rispettare l’accordo di gennaio: anziché versare i 25 milioni pattuiti per il riscatto definitivo, i dirigenti stanno preparando un’offerta al ribasso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lang torna a Napoli? Il Galatasaray ha già deciso il suo futuro

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