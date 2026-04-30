Entrate comunali approvato il regolamento per la definizione agevolata

Il Comune di Salice Salentino ha approvato un nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. La misura permette ai contribuenti di regolarizzare più facilmente le proprie posizioni fiscali. La decisione è stata presa recentemente e riguarda diversi tipi di entrate. La normativa entrerà in vigore a breve e mira a facilitare il pagamento e la regolarizzazione delle obbligazioni fiscali locali.

SALICE SALENTINO - Il Comune di Salice Salentino introduce una misura a sostegno dei contribuenti: è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, strumento pensato per consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione in modo più semplice e.🔗 Leggi su Lecceprima.it San Salvo approva la definizione agevolata: unanimità in Consiglio comunale Notizie correlate San Cataldo. Entrate comunali, definizione agevolata: il Comune lavora al regolamento. “Più ordineSan Cataldo si prepara a introdurre una definizione agevolata per le entrate comunali, una misura resa possibile dalla Legge di bilancio del 2026. Definizione agevolata delle entrate comunali: via al provvedimentoLa Giunta Comunale di San Valentino Torio ha compiuto un primo passo verso l’introduzione di misure di alleggerimento fiscale per cittadini e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio comunale: approvati DUP, bilancio di previsione e Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali. – Comune di Rieti; Galatina: il Consiglio approva il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali; Saracena approva la definizione agevolata delle entrate comunali; Definizione agevolata delle entrate comunali: il nuovo regolamento in Consiglio Comunale il 23 aprile. Marigliano, il Consiglio comunale istituisce la figura del Garante per la disabilitàIl Consiglio comunale di Marigliano ha approvato due importanti regolamenti che rafforzano l’azione amministrativa sul fronte dell’inclusione sociale e della ... napolivillage.com Definizione agevolata delle entrate comunali, domande al via dal 4 maggio al 3 luglioL'Amministrazione Comunale informa domani alle 12, presso la Sala multimediale Polizia Locale, terrà una presentazione dedicata al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, appr ... lameziainforma.it CONSIGLIO COMUNALE DI POLICORO APPROVA REGOLAMENTO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI E UNA VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO https://www.s - facebook.com facebook Consiglio comunale: approvati DUP, bilancio di previsione e Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali x.com