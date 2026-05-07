Alessandro Altobelli ricorda con affetto l’amico e compagno di squadra Evaristo Beccalossi, sottolineando la forte intesa tra loro sia dentro che fuori dal campo. In occasione di un evento recente, Altobelli ha parlato della loro amicizia profonda e del modo in cui si capivano al volo durante le partite, evidenziando i momenti in cui Beccalossi si mostrava inarrivabile, specialmente nei momenti più importanti.

"Cosa ci univa? L’amicizia profonda. E poi in campo ci capivamo al volo". Così Alessandro “Spillo“ Altobelli ricorda l’amico e compagno di squadra, Evaristo Beccalossi. "Arrivai a Brescia nel 1974 - ricorda l’ex attaccante -: lui giocava nella Primavera che poi avrebbe vinto lo scudetto, io feci qualche partita con loro e poi salii in prima squadra. Abbiamo condiviso tutto: le squadre, prima il Brescia e poi l’Inter, le partite, i dopogara. Quando litigavamo con qualcuno ci spalleggiavamo". Secondo lo storico centravanti nerazzurro, Beccalossi "è stato sicuramente sottovalutato. Ma quando era in giornata era inarrivabile. A San Siro si veniva a vedere lui, mica l’Inter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amico altobelli. "Una grande intesa in campo e fuori. Nel giorno giusto era inarrivabile»

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