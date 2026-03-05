Nainggolan svela | Icardi? Era una persona chiusa | il capitano dell’Inter ma fuori dal campo non era presente con tutti quanti
Nainggolan ha commentato pubblicamente il carattere di Icardi, affermando che, pur essendo il capitano dell’Inter, fuori dal campo non si mostrava molto socievole e aperto con i compagni. La sua testimonianza mette in luce un aspetto della personalità del giocatore che spesso viene trascurato, offrendo una prospettiva diretta sulla sua condotta durante la carriera.
Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Sassuolo, Carnevali sicuro: «Mi è spiaciuto vedere l’accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri, una cosa esagerata» Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nainggolan svela un retroscena su Icardi: «Spalletti non accettò un suo “finto” infortunio. Era il capitano della squadra, ma…»Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando...
Petrachi svela il retroscena: «Avevo preso Lautaro dal Racing per 7 milioni. Dzeko? Era già fatta con l’Inter ma dissi una cosa a Conte»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.
Tutti gli aggiornamenti su Nainggolan svela.
Nainggolan svela: Rottura Icardi-Spalletti? Il tecnico pensava che avesse finto l'infortunio con l'EintrachtNon sarebbero state le vicende extra campo, tra cui le ospitate e le relative dichiarazioni in TV di Wanda Nara, dietro la rottura tra Mauro Icardi e. tuttomercatoweb.com
Nainggolan svela: Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi all’InterRadja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportium.FUN, ha raccontato il suo rapporto con Mauro Icardi in nerazzurro ... msn.com