Nainggolan svela | Icardi? Era una persona chiusa | il capitano dell’Inter ma fuori dal campo non era presente con tutti quanti

Nainggolan ha commentato pubblicamente il carattere di Icardi, affermando che, pur essendo il capitano dell’Inter, fuori dal campo non si mostrava molto socievole e aperto con i compagni. La sua testimonianza mette in luce un aspetto della personalità del giocatore che spesso viene trascurato, offrendo una prospettiva diretta sulla sua condotta durante la carriera.

