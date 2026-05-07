L' altra faccia di Palermo | la Loggia e la Kalsa itinerario tra antimafia e memoria urbana

Sabato 23 maggio, in occasione dell'anniversario della Strage di Capaci, si svolge un itinerario urbano promosso da Tacus che esplora le zone della Loggia e della Kalsa a Palermo. L'iniziativa invita a conoscere luoghi, storie e memorie legate alla città moderna, andando oltre i monumenti tradizionali. L'obiettivo è offrire un percorso che ripercorre aspetti legati all'antimafia e alla memoria urbana di Palermo.