L' altra faccia di Palermo | la Loggia e la Kalsa itinerario tra antimafia e memoria urbana
Sabato 23 maggio, in occasione dell'anniversario della Strage di Capaci, si svolge un itinerario urbano promosso da Tacus che esplora le zone della Loggia e della Kalsa a Palermo. L'iniziativa invita a conoscere luoghi, storie e memorie legate alla città moderna, andando oltre i monumenti tradizionali. L'obiettivo è offrire un percorso che ripercorre aspetti legati all'antimafia e alla memoria urbana di Palermo.
Sabato 23 maggio, nell'anniversario della Strage di Capaci, Tacus propone un itinerario urbano per attraversare Palermo con uno sguardo diverso: non solo monumenti, ma luoghi, storie e memorie che raccontano la città contemporanea. Il tour - ideato e condotto da Giada Marchese, guida turistica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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