Dal 19 al 21 marzo 2026, Cortina d’Ampezzo ha richiamato appassionati e appassionate alla WinteRace Cortina, evento che vede 70 auto storiche attraversare un percorso di 490 chilometri tra le Dolomiti. La manifestazione si svolge in un paesaggio alpino che fa da sfondo alle vetture d’epoca, creando un collegamento tra motori, tradizione e ambiente.

Dal 19 al 21 marzo 2026 Cortina d’Ampezzo è tornata ad ospitare la WinteRace Cortina, una manifestazione che unisce motori, tradizione e paesaggio alpino. Il tracciato, lungo complessivamente 490 chilometri, non è pensato come un semplice percorso di gara, ma come un vero racconto itinerante che collega comunità, territori e memorie delle Dolomiti. L’edizione di quest’anno attraversa alcuni dei luoghi più iconici del patrimonio dolomitico, mantenendo come filo conduttore lo spirito olimpico e la cultura della montagna. Dalle strade panoramiche ai passi alpini, fino agli scorci più suggestivi come il tramonto al Passo Giau o l’area dei Cinque Laghi, la gara diventa un viaggio tra natura e storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torna la WinteRace Cortina: 70 auto storiche sulle strade delle Dolomiti, un itinerario di 490 chilometri tra paesaggi, storia e memoria

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