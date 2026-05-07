Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani

Cristiano Fini è stato riconfermato all’unanimità come presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. La decisione è stata presa durante l’assemblea generale dell’organizzazione, alla quale ha partecipato anche come presidente in carica. La conferma avviene dopo un mandato che si era concluso e rappresenta la continuità della gestione. La nomina è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa dell’associazione.

Cristiano Fini è stato confermato all’unanimità presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, 54 anni, è stato rieletto oggi dalla IX Assemblea elettiva “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”, riunita a Roma all’Auditorium Antonianum. Fini è alla guida dell’organizzazione dal 2022, dopo essere stato presidente regionale di Cia Emilia-Romagna dal 2018 e, precedentemente, di Cia Modena. “Ringrazio tutti per la fiducia e accolgo questa riconferma con grande orgoglio e profonda responsabilità”, ha dichiarato Fini subito dopo la rielezione. “In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche e tensioni economiche globali, l’agricoltura non è un settore marginale, ma un pilastro della sicurezza nazionale, della coesione sociale e del futuro del Paese”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Il modenese Cristiano Fini confermato per un altro mandato alla guida della Cia-Agricoltori ItalianiCristiano Fini è stato confermato presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Mara Baldo è la nuova Presidente di Cia - Agricoltori Italiani del TrentinoIl consiglio direttivo di Cia - Agricoltori Italiani del Trentino ha nominato Mara Baldo nuova presidente dell'associazione per il prossimo mandato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Copagri: auguri di buon lavoro al confermato presidente della Cia Cristiano Fini; Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani; Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani. Ismea, auguri a Cristiano Fini per la conferma alla guida di CiaIsmea esprime le proprie congratulazioni a Cristiano Fini per la conferma, all'unanimità, alla guida di Cia-Agricoltori Italiani da parte dell'Assemblea nazionale riunita ieri a Roma. (ANSA) ... ansa.it Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori ItalianiCristiano Fini è stato confermato all’unanimità presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italian i. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, 54 anni, è stato rieletto dalla IX As ... agroalimentarenews.com Cristiano Fini è stato ’` di #Cia La rielezione dalla IX Assemblea nazionale riunita a Roma all’Auditorium Antonianum “Ringrazio tutti per la fiducia -ha dichiarato- e accolgo questa riconferma con gran - facebook.com facebook "Auguri di buon lavoro e congratulazioni da tutta la Fai Cisl a Cristiano Fini per la sua conferma alla guida di Cia - Agrcoltori Italiani: con lui e la sua squadra confidiamo di poter rafforzare il necessario lavoro di interlocuzione nell'interesse comune di implemen x.com