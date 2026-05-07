Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani

Da ildenaro.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Fini è stato riconfermato all’unanimità come presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. La decisione è stata presa durante l’assemblea generale dell’organizzazione, alla quale ha partecipato anche come presidente in carica. La conferma avviene dopo un mandato che si era concluso e rappresenta la continuità della gestione. La nomina è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa dell’associazione.

Cristiano Fini è stato confermato all’unanimità presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, 54 anni, è stato rieletto oggi dalla IX Assemblea elettiva “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”, riunita a Roma all’Auditorium Antonianum. Fini è alla guida dell’organizzazione dal 2022, dopo essere stato presidente regionale di Cia Emilia-Romagna dal 2018 e, precedentemente, di Cia Modena. “Ringrazio tutti per la fiducia e accolgo questa riconferma con grande orgoglio e profonda responsabilità”, ha dichiarato Fini subito dopo la rielezione. “In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche e tensioni economiche globali, l’agricoltura non è un settore marginale, ma un pilastro della sicurezza nazionale, della coesione sociale e del futuro del Paese”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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