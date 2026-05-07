A quasi 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha presentato una nuova ricostruzione dei fatti riguardanti l’omicidio avvenuto a Garlasco. Secondo le recenti analisi, l’aggressione sarebbe avvenuta con colpi a mani nude e con l’uso di un martello, mentre alcune fasi dell’evento sarebbero state ricostruite come avvenute in cucina, con un presunto lavaggio successivo. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi dettagli e approfondimenti.

A quasi 19 anni dal delitto, la procura di Pavia sta riscrivendo l ’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nonostante i dubbi e lo scetticismo sulla nuova indagine espressi in più riprese, Fabio Napoleone e i suoi uomini sembrano convinti di essere arrivati a una nuova verità, divergente da quella processuale scritta dalla Corte di Cassazione, che mette al centro Andrea Sempio, unico indagato. In primis la durata: l’azione omicidiaria non è stata breve, come contestato ad Alberto Stasi, non si è esaurita in 23 minuti ma si è protratta. E poi anche la dinamica, completamente differente rispetto al passato, riscritta grazie alla nuova Bpa del Ris di Cagliari e all’analisi della dottoressa Cristina Cattaneo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aggressione a mani nude, i colpi di martello e il lavaggio in cucina: la nuova ricostruzione dell’omicidio di Garlasco

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