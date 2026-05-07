A distanza di anni, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi vengono aggiornate con una nuova ricostruzione. Gli investigatori hanno ripercorso gli ultimi istanti di vita della giovane all’interno della villetta di via Pascoli, concentrandosi sull’approccio dell’accusato, sulla sua fuga e sui colpi che hanno colpito la scala. Questi dettagli sono stati analizzati per cercare di fare luce sulle modalità del delitto.

La nuova ricostruzione del delitto di Garlasco torna dentro la villetta di via Pascoli e rilegge, passo dopo passo, gli ultimi momenti di Chiara Poggi. Secondo l’ipotesi oggi al centro degli accertamenti, tutto sarebbe cominciato dopo le 9.45 del 13 agosto 2007, quando la ragazza non rispose al primo squillo del fidanzato Alberto Stasi. La porta di casa non sarebbe stata chiusa a chiave e l’assassino avrebbe sorpreso Chiara ancora in pantaloncini e canotta. Per gli investigatori, la persona identificata oggi in Andrea Sempio sarebbe arrivata con l’intenzione di un approccio sessuale, in una Garlasco quasi deserta e afosa. La dinamica ipotizzata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e dalla Bpa del Ris di Cagliari parte dall’ingresso in casa e arriva fino alla scala della cantina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi: l’approccio, la fuga e i colpi sulla scala

Garlasco, il giallo della nuova impronta. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi - Storie italiane 2

Notizie correlate

“Lì, sul divano…”. Garlasco, cambia tutto: la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara PoggiNuovi elementi tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello dell’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, spunta ipotesi "riesumazione corpo di Chiara Poggi", "il killer si fermò a guardare la vittima agonizzante sulla scala"Il perito forense Paolo Reale sull'ipotesi di riesumazione del cadavere di Chiara Poggi: "Mi pare un po’ strano perché è un’operazione tecnicamente...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, per la Procura Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino.

Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AINel video realizzato con l'AI la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco secondo la procura di Pavia, che accusa Andrea Sempio ... virgilio.it

Delitto di Garlasco, verso chiusura inchiesta. Ieri Sempio tre ore in Procura: le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, verso chiusura inchiesta. Ieri Sempio tre ore in Procura: le novità ... tg24.sky.it

Questa sera a "Chi l'ha visto" Delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti ai pm. Sentiti a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com