Lì sul divano… Garlasco cambia tutto | la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi

Nuovi elementi tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello dell’omicidio di Chiara Poggi. A distanza di anni, il quadro che sembrava ormai consolidato viene nuovamente messo in discussione da una serie di analisi e dichiarazioni che stanno emergendo anche in televisione, alimentando interrogativi e ipotesi alternative. Tutto parte da una recente valutazione tecnica che potrebbe incidere in modo significativo sulla ricostruzione temporale del delitto. Secondo la perizia della dottoressa Cattaneo, infatti, l’orario della morte sarebbe da spostare in avanti di almeno mezz’ora rispetto a quanto ritenuto finora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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